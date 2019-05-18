19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Günaydın, mesajında 19 Mayıs 1919 tarihinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençliğe armağan edilmesinin büyük anlam taşıdığını belirtti.

Tarih boyunca toplumları ayakta tutan en büyük gücün gençlik olduğunu ifade eden Günaydın, genç kuşakların yetişmesine büyük önem veren ülkelerin daima ileriye gittiğini ve kalkındığını kaydetti.

Vali Günaydın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu nedenle gençlerimizi kendine güvenen, donanımlı, bilgili, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, çalışkan ve üretken insanlar olarak yetiştirmek en önemli görevimizdir. Sevgili gençler, vatanımızı canından üstün tutan ecdadımızın verdiği mücadeleler ve büyük fedakarlıklar sonucu kurulan cumhuriyetimiz sizlere emanettir. Bu emaneti korumak, daha ileri noktalara taşımak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için çok çalışmalısınız. İdeallerinin peşinden kararlılıkla giden, güçlü, dinamik, özgüvenli, milli ve manevi değerlere sahip gençler olarak yetişmeniz en büyük arzumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle bütün vatandaşlarımızın, sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, şükran ve rahmetle yad ediyorum."