KIRŞEHİR (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Mucur ve Akçakent ilçelerinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümünde kutlamalar, Mucur'da Hükümet Konağı tören alanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlandı.

Protokol üyeleri ve gençlerden oluşan kortej vatandaşlarla birlikte yürüyerek, Mucur Saat Kulesi Meydanı'na geçti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Programda, şiirlerin okunması, halk oyunları ve sportif gösterilerin ardından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene Mucur Kaymakamı Kaya Çelik, Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Akçakent'te ise Akçakent Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Akçakent Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen kutlama programında, öğrenciler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramıyla ilgili şiir ve kompozisyonlar okudu. Halk oyunları gösterilerinin ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Akçakent Kaymakamı Murat Karaloğlu, Akçakent Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç, daire amirleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.



