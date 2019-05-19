SİVAS (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Sivas'ın Şarkışla, Zara, Suşehri ve Ulaş ilçelerinde törenlerle kutlandı.

Şarkışla ilçesinde İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Faruk Ayçiçek, 15 Temmuz Şehitler Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalara, 60. Yıl Spor Salonu'nda devam edildi. Ayçiçek'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, mehteran, öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları, çuval yarışı, wushu ve halat çekme gösterileri sunuldu.

Törende, "Spor Sivas" projesi kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları verildi.

Kutlamalara, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Cemel Belde Belediye Başkanı Gazi Öztürk, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Özkan, Emniyet Müdürü Hasan Uludağ, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Zara

Zara ilçesinde kutlamalar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge İlk ve Ortaokulu Spor Salonu'nda devam eden kutlama programında, Zara Kaymakamı Mehmet Sayın ve Belediye Başkan Vekili Uğur Gürsoy, halkın ve öğrencilerin bayramını tebrik etti.



Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi ile Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü güreş öğrencileri gösteri sundu, müzik programı düzenlendi.



Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

- Suşehri

Suşehri'nde kapalı halk pazar alanındaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yüksel, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Folklor ve çeşitli gösterilerin sunulduğu programda, okullarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Törene, Kaymakam Vekili Çağlar Partal, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Duran Vuranok, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.



- Ulaş

Ulaş'taki kutlamalar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Bülent Çezik'in Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Ulaş Spor Salonu'nda devam eden kutlamada, Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, şiirler okudu, halk oyunları gösterisi sundu.

Dart, masa tenisi, satranç, turnuvalarında dereceye giren öğrencilere Kaymakam Vekili Halil Dalak, Belediye Başkanı Turan İlbey ve Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş tarafından ödülleri verildi.

Daha sonra Dalak, İlbey ve beraberindekiler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla açılan resim sergisini gezdi.



Programa, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Hacı Bilen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, kurum amirleri öğretmenler, öğrenciler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

