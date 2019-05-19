KIRŞEHİR (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kırşehir'in Kaman ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kenan Şentürk tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.



Kaman İlçe Kültür Merkezi'nde devam etkinlikte konuşan Şentürk, bağımsızlığın ilk adımı olan 19 Mayıs'ı Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiğini hatırlatarak, geleceğin teminatı gençlerin milli duygularla yetişmesi için çalıştıklarını söyledi.

Genç sporcular tarafından tekvando gösterilerinin ardından, lise ve orta okul öğrencileri halk oyunları sundu. İlçede düzenlenen müsabakalarda dereceye giren sporcu ve takımlara ödülleri verildi.

Düzenlenen programa Kaman Kaymakamı Murat Girgin, Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, kurum müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.