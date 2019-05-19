KONYA (AA) - Halkapınar, Kulu, Beyşehir, Yalıhüyük ve Seydişehir ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Halkapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Saffet Çağlar'ın Atatürk Anıtı'na sunmasıyla başlayan tören, Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesinde devam etti.

Daha sonra şiirler ve günün önemini anlatan kompozisyonlar okundu, öğrenciler gösteri yaptı.

Törene, Halkapınar Kaymakamı Yusuf Melikşah Aydın, Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saffet Çağlar, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Aşır Aslan Çağ ile çok sayıda vatandaş katıldı.

- Seydişehir

Seydişehir'de de tören Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Daha sonra Atatürk Kapalı Spor Salonunda devam eden programda öğrenciler şiir ve kompozisyon okudu, gösteri yaptı.

Törene Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Soner Balcı, İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, İlçe Müftüsü Adem Bebek, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, CHP İlçe Başkanı Orhan Özel, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Eyüp Gül, şehit ve gazi yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

- Yalıhüyük

Yalıhüyük'te İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Balaban’ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören Yalıhüyük Anadolu Lisesinde devam etti.

Burada konuşan İlçe Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, gençlerin geleceğin birer yıldızı olduğunu söyledi.

Daha sonra törende, öğrenciler şiir okudu ve çeşitli gösteriler yaptı.

Törene, Belediye Başkanı Hasan Koçer'in yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

- Beyşehir

Beyşehir ilçesinde de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, törenlerle kutlandı.

Beyşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Yağcıoğlu, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından kutlamalar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu’nda devam etti.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ve Belediye Başkan Vekili İsmail Usta’nın ilçe halkının bayramını kutlamasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

Salonda düzenlenen tekvando, muai-thai, kick boks gösterileri ilgiyle izlenirken, sonrasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü müzik öğretmenleri tarafından halk müziği konseri icra edildi.

Kutlamalar, Beyşehir Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sergilenen halk oyun gösterileri ile devam etti. Program, ilçe birinciliği müsabakalarında dereceye giren sporcu ve takımlara ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

- Kulu

Kulu'da da törenler, Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından çelenk konulmasıyla başladı.

Ardından gösterilerin yapılacağı İlçe stadyumuna geçildi. Burada düzenlenen törende, öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.

Tören, müsabakalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

