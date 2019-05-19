ANKARA (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Kahramankazan ve Kızılcahamam ilçelerinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kahramankazan'da kutlamalar, Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk konulması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Aile Yaşam Merkezi'nde devam eden kutlamalarda, salona gelenler okul bandosu tarafından karşılandı.

Akıncı Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programda, öğrenciler gösteriler sundu. İlçedeki okullar arasında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve öğretmenler ödüllendirildi.

Program mezun öğrencilere yıllıklarının verilmesi ve kep atma töreniyle sona erdi.

Kutlamalara Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Mürted Hava Meydan Komutanı Albay Sadettin Karakan, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Kaya, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Kızılcahamam

Kızılcahamam'da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayan tören, Kızılcahamam İmam Hatip Lisesi bahçesinde devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, öğrencilerin halk oyunları gösterileri ve şiirlerin okumasıyla devam etti.

Programın sonunda ilçe genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren okullara ve öğrencilere ödül verildi.

Törene, Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Süleyman Acar, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Bilgi, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, kamu kurum ve kuruluşları müdürleri, okul müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.