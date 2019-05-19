YOZGAT (AA) - 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Yozgat'ın Sorgun ve Sarıkaya ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.



Sorgun'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlan tören, daha sonra Sorgun Spor Salonu'nda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Şiir okumasından sonra öğrenciler gösteri sundu. Tören, ilçede düzenlenen voleybol turnuvasında dereceye giren takımların ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Törene, Kaymakam Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Erkut Ekinci, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Gezer, Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Levent Tunçer, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Sarıkaya ilçesinde kutlamalar, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Daha sonra Sarıkaya Spor Salonu'nda devam eden törende konuşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Taşdemir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'nün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışının 100. yılını kutlamanın coşkusunun yaşandığını söyledi.

Konuşmanın ardından öğrenciler gösterilerini sundu. Tören, düzenlenen turnuvalarda dereceye giren öğrencilere kupaların verilmesiyle sona erdi.