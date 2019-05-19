SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram dolayısıyla mesaj yayımladı.

Otyakmaz, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı, Amasya, Erzurum ve Sivas'a kadar uzanan Milli Mücadele'nin, milletin azim ve kararlılığıyla birleşerek, Anadolu'ya yayıldığını ve zaferle sonuçlandığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk gençliğine güvenini kurduğu cumhuriyeti gençlere emanet ederek gösterdiğini aktaran Otyakmaz, "Bu emanete layığıyla bugüne kadar sahip çıkan gençlerimiz, bugünle yarın arasındaki köprü olarak aydınlık yarınlarımızın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu cennet vatan uğruna canını feda etmiş tüm ecdadımızı rahmet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.