KAYSERİ (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kayseri ve Kırşehir'de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılında, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Kutlama programı daha sonra Atatürk Spor Kompleksi dış sahada devam etti.



Törende, şiir, müzik ve mehter dinletisi, halk oyunları, jimnastik ve tekvando gösterisi ile ay yıldız koreografisi yapıldı. Ayrıca çeşitli spor branşlarında ulusal ve uluslararası derece elde eden gençlere ödülleri verildi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, burada yaptığı konuşmada, "Çok çalışmamız, üretmemiz, birbirimizi çok sevmemiz lazım. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmamız o kadar kolay olacaktır. Gençlerimizi çok iyi yetiştirmemiz lazım. Bunu yaparsak önümüzdeki engelleri de rahat aşarız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Törene, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, il protokolü ve davetliler katıldı.

- Kırşehir

Kırşehir'deki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kortej yürüyüşüyle başladı.

Askerlik Şubesi önünde başlayan yürüyüş, Cacabey Meydanı'nda sona erdi. Abdal kültüründen gelen mahalli sanatçıların davul zurna ile kahramanlık türküleri seslendirdiği yürüyüşte, gençler büyük boyutlu Türk bayrağı açtı.

Cacabey Meydanı'nda devam eden törende, İstiklal Marşı okundu.

Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürü Faruk Şahin, yaptığı konuşmada, gençlerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı ruhuna uygun bir şekilde anlayıp yaşamalarını istedi.

Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı, konuşmanın ardından kahramanlık türkülerini seslendirdi. Gençlerin, hep bir ağızdan Gençliğe Hitabe'yi okumalarının ardından halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Kutlamalara, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, daire müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.