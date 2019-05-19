KIRIKKALE (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir ve Niğde'de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılında Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haluk Karahan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Karahan, burada yaptığı konuşmada, 100 yıl önce Samsun'da yanan istiklal ateşinin, Türk milletinin gönlündeki yerini o günkü azim ve coşkuyla muhafaza ettiğini söyledi.

Halk oyunları ekibi ve sporcuların sunduğu gösterinin ardından sona eren törene Vali Yunus Sezer, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, il müdürleri, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

- Yozgat



Yozgat'ta kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda devam eden törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı Milli Mücadele'nin Türk tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından halk oyunları, judo, tekvando, güreş ve jimnastik gösterileri sunuldu.

Program sonunda Vali Kadir Çakır, sporculara ve kutlama programında yer alan görevlilere teşekkür etti.



Törene, Vali Çakır'ın yanı sıra Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, POMEM Müdürü Zafer Kişi, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Nevşehir

Nevşehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Futbol Sahası'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin halk oyunları, sporcuların karate gösterisinin ardından şiirler okundu.

Etkinlikte, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı tarafından köpek gösterisi sunuldu. JAKEM'de eğitim alan köpekler, oluşturulan parkurda patlayıcı ve personel arama, suçluyu etkisiz hale getirme gösterilerini başarıyla sahneledi. İtaat eğitimi alan köpeğin mekik çekme ve komando dansı ilgiyle izlendi.

JAKEM'e bağlı atlı birlik de törene katıldı. Çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verilmesinin ardından tören sona erdi.

Törene, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Niğde

Niğde'deki törende Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Ardından meydanda toplananlar, ellerinde Türk bayraklarıyla 5 Şubat Spor Salonu'na kadar yürüdü. Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Boduroğlu, burada yaptığı konuşmada, Büyük Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı Milli Mücadele'nin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek "Atatürk, en büyük eserim dediği demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni Türk gençliğine emanet etmiştir." dedi.

Konuşmaların ardından halk oyunları ekibi ve sporcular gösteri sundu, ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde edenlere madalyaları verildi.



Törene, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, kurum müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.