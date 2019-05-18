19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

ANKARA (AA) - Türkiye Barolar Birliğinden (TBB) yapılan açıklamada, "Her türlü emperyalist baskıya, tasfiye ve sömürgeleştirme baskısına karşı, Mustafa Kemal öncülüğünde atılan ilk adımın 100. yılında bütün Türkiye yine Samsun'dayız." ifadesi kullanıldı.

Türkiye Barolar BirliğinceAtatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapılan açıklamada, Birinci Dünya Savaşı'nın, emperyalistlerin Osmanlı'nın zengin mirasını sulhen paylaşamamaları nedeniyle çıktığı belirtilerek, Osmanlı'nın enerji zengini coğrafyasının sömürgeleştirilerek Türk halkının köleleştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Osmanlı için, Almanya ve Avusturya-Macaristan blokunda yer almanın keyfi bir tercih değil, koşulların dayattığı bir zorunluluk olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"30 Ekim 1918 Mondros Ateşkesi, kesilecek cezanın ön sözü, 10 Ağustos 1920 Sevr ise idam hükmü anlamına gelen son sözü olarak tasarlanmıştı. Türklerin cevabi ön sözü, 19 Mayıs 1919 ilk adımıyla Samsun'da, son söz ise 24 Temmuz 1923'te Lozan'da verilecektir. Her türlü emperyalist baskıya, tasfiye ve sömürgeleştirme baskısına karşı Mustafa Kemal öncülüğünde atılan ilk adımın 100. yılında bütün Türkiye yine Samsun'dayız. Kutsal isyanın izleri ilk günkü kadar canlı ve belirgindir. Kurtuluşun ve kuruluşun önderinin izleri hepimizi Samsun'a çağırıyor. Kurtuluştan kuruluşa, kuruluştan uygarlık ve çağdaşlığa uzanan rota, bugün için de en sağlıklı, en güvenli rota olmayı sürdürüyor. İlk adımın 100. yılında, ilk günün coşkusuyla diyoruz ki bugün bütün Türkiye Samsun'dur, Samsun bütün Türkiye'dir. "