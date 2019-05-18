KARAMAN (AA) - AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Şeker mesajında tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919 tarihinin, istiklal mücadelemizin başladığı, aziz milletimizin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, ulusal değerlerin yeşerdiği, bağımsızlığa, aydınlığa ve geleceğe olan inancın adı olduğunu belirtti.

Şeker, mesajının devamında şunlara yer verdi:

"19 Mayıs tarihi, insanımız için umut dolu bir başlangıcı ifade etmekte olup, bu tarihte aziz milletimizin dini, vatanı, bayrağı, istiklal ve istikbali için canını ortaya koyduğu en önemli bağımsızlık mücadelelerinden birisi 'Milli Mücadele' başlamış, bu tarih aynı zamanda 23 Nisan, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi milletimizin destan yazdığı başarıların da kaynağını teşkil etmektedir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Samsun'a ayak bastığı İstiklal mücadelemizin sembolü bu önemli gün, istikbalimizin sembolü gençlerimize armağan edilmiştir. Geleceğimizin siyasetçileri, yöneticileri, eğitimcileri ve bilim adamları olarak gençlerimiz elde edecekleri büyük başarılarla devraldıkları bu önemli ve kıymetli mirası daha da zenginleştirerek ülkemizi çok daha ileriye taşıyacaklar, sonraki nesillere kalkınmış, daha müreffeh bir ülke bırakacaklardır.

Bu duygu ve düşünceler ile Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarına Yüce Allah (C.C)'den rahmet diliyor, minnet, saygı ve şükranla anıyor, gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."