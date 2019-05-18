ANKARA (AA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek mesajında, Türk milletinin aydınlık yarınlarının teminatı olan gençliğin, Atatürk’ün kendilerine armağan ettiği bir bayramı daha gururla kutladığını belirtti.

Türk'ün milli mücadelesinin dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin umudu gençliğimizdir. 19 Mayıs 1919, Samsun'da düşmana karşı açılan bayrak, Türk milletinin kaderini kendi elleriyle yazışının adıdır. Türk milletinin Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki milli mücadelesi tüm dünyaya örnek olmuştur. Türk gençliği, aydınlık yarınlarımızın teminatı olan, göz bebeğimizdir. Şüphesiz bu nedenle en önemli görevimizin gençliğimize destek olduğunun bilincindeyiz. Onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için yerel yöneticiler olarak biz de elimizden gelen gayreti göstermek mecburiyetindeyiz. Milletçe, Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kere daha minnetle anıyor, onun gençlere armağanı olan Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutluyoruz."