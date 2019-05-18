KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Fahri Meral ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Meral mesajında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılını kutlamanın, hem de 100'üncü yıl kutlamaları etkinliklerinin yıl boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanacak olmasının coşkusu ve heyecanı içerisinde olduğunu belirtti.



Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin, aziz milletin tekrar doğuşu, özgür ve müreffeh yarınlara yürüyüşü olduğunu ifade eden Meral, şunları kaydetti:

"İstiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz son büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşı'yla aziz milletimiz, vatan ve bayrak sevgisini, özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiş; Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan süreç, başka milletlerin bağımsızlık mücadelesine de örnek olmuştur. İstiklal Savaşımızı zafere taşıyan birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, bugün tüm kazanımlara sahip çıkmamızı, ülkemizi daha müreffeh kılmak için azimle çalışmamızı, geleceğe umutla bakmamızı sağlamaktadır."



Belediye Başkanı Kalaycı ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bir avuç inanmış insanın başlattığı bu kutlu yürüyüş neticesinde, büyük fedakarlıklar gösteren aziz Türk milleti esareti reddedip bağımsızlığını elde ettiğini dile getirerek, "İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan gençlere verilen önemin göstergesidir. Gençlerimizin ecdat yadigarı olan bu aziz vatanımızı en iyi biçimde koruyacaklarına, istiklal ve istikbalimize gerektiğinde canları pahasına sahip çıkacaklarına yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

