SİVAS (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Şarkışla, Suşehri, Zara, Ulaş ve Gürün ilçelerinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Şarkışla ilçesinde düzenlenen törende, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Faruk Ayçiçek, 15 Temmuz Şehitler Parkındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalara 60. Yıl Spor Salonu'nda devam edildi.

Ayçiçek'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, kick boks, halk oyunları, çuval yarışı, basketbol topu fırlatma, Wushu ve halat çekme gösterileri sunuldu.

Programa, Kaymakam Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

- Suşehri

Suşehri ilçesindeki tören kapalı halk pazarında düzenlene tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Suşehri Gençlik Merkezi Müdürü Suat Yüksel'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından çeşitli etkinlikler düzenlendi, günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ilçedeki okullarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, ödülleri verildi.

Pogram, geçit töreniyle sona erdi.

- Ulaş

Ulaş ilçesinde düzenlenen kutlamalarda, ilk olarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Sebahattin Gözel tarafından Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Ulaş Kapalı Spor Salonu'nda devam eden kutlama programında Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz ve Belediye Başkanı İsrafil Göçgün, öğrenci ve vatandaşların bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından şiirler okundu, öğrenciler tarafından zeybek, horon ve halk oyunları oynandı.

Törende, "Atatürk" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları ile dart, masa tenisi, satranç, futbol turnuvalarında dereceye giren öğretmen ve öğrencilere ödülleri verildi.

Daha sonra Kaymakam Yılmaz, Belediye Başkanı Göçgün ve beraberindekiler, Atatürk ve 19 Mayıs ile ilgili resim sergisini gezdi.

Törene, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Seda Kırbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri Bülent Çezik ve Halil Duman ile kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Zara

Zara ilçesinde düzenlenen törende, ilk olarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Ortaokulu spor salonunda devam eden kutlamalarda, Zara Çok Programlı Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı" konulu oratoryo ile eşli hareketler gösterisi sunuldu.

Zara Belediye Güreş Spor Kulübü sporcuları tarafından akrobasi hareketlerinin yapıldığı programda, spor müsabakaları ile çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporcu ve öğrencilere ödülleri verildi.

Kutlamalara, Kaymakam Yunus Kızılgüneş, Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hama Ergüt, kurum amirleri ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

- Gürün

Gürün ilçesinde Asef Çoban Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hanifi Polat'ın günün anlam ve önemini anlatan konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu ve folklor gösterisi sundu.

Törende, Gürün Kaymakamlığınca düzenlenen futbol, voleybol ve masa tenisi turnuvalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kutlamalara, Kaymakam Hicabi Aytemür, Belediye Başkan Vekili Kazım Avunduk, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti başkanları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.