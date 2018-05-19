19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

YOZGAT (AA) - 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Yozgat ve ilçelerinde düzenlenen törenlerle kutlandı. Sorgun ilçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın...