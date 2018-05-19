YOZGAT (AA) - 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Yozgat ve ilçelerinde düzenlenen törenlerle kutlandı.
Sorgun ilçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sorgun Kapalı Spor Salonu'nda sürdü.
Öğrencilerin, folklor, tekvando, futsal gösterilerinin ardından müzik şöleni ile devam eden program, daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile son buldu.
Törene Kaymakam Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Murat Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Caner Çakmak, İlçe jandarma ve Garnizon Komutanı Binbaşı Mehmet Demir, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ayrıca, Akdağmadeni, Boğazlıyan, Çayıralan, Çekerek, Sarıkaya, Yerköy ilçelerinde düzenlenen törenlerle kutlandı.