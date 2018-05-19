19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Yenimahalle, Kızılcahamam, Çubuk ve Beypazarı ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Batıkent Meydan AVM önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.

Çeşitli gösterilerin ardından Başkan Yaşar, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Öte yandan Yenimahalle Belediye Başkanı Vekili Mehmet Kartal da kutlama etkinlikler kapsamında İpsala'dan Ankara'ya kadar düzenlenen Atatürk’ü Anma ve Barış Koşusu sporcularını il girişinde karşıladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin bahçesinden getirilen, Türk Bayrağı'na sarılı toprağı, İpsala Sınır Kapısı'ndan alan sporcular toprağı Kartal'a emanet etti.

Sporcuları çiçekle karşılayan Kartal da Selanik'ten gelen toprağı teslim alarak atletlere teşekkür etti.

- Kızılcahamam

Kızılcahamam'daki törenlerde Kaymakam Mehmet Yıldız, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlikler Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde devam etti.

Okul öğretmeni Hayriye Akkan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra öğrencilerin hazırladıkları çeşitli gösteriler sunuldu.

Tören sonunda Kaymakam Yıldız, hafta kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

- Çubuk

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı Çubuk ilçesinde de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar Atatürk Parkı'nda Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Aslan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasının ardından Aslan, burada yaptığı konuşmada, milletin vatanı ve değerleri için verdiği onurlu mücadelenin başlangıcı olan 19 Mayıs'ın 99. yıldönümüne ulaşmanın mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Gençlere seslenen Aslan şöyle devam etti:

"Gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak sizler, her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan sevgi, saygı,barış ve hoşgörü anlayışı içinde tüm sorunların üstesinden gelecek, birlik içinde hareket ederek, geleceğin lider ülkesi Türkiye’yi daha güçlü bir hale getireceksiniz. Biliyoruz ki sizler, Türk milletinin geleceği, yarınlarımızın teminatısınız. Sizlerin, yarınların sorumluluğunu üstlenebilecek şekilde, nitelikli, bilgili, milli ve manevi değerlerle yoğrulmuş, İdeal sahibi insanlar olarak yetişmeniz için bizler elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sizlerinde ‘Görevini en iyi yapan, vatanını en çok sevendir’ sözünü rehber edinerek, milletimiz ve devletimiz için verilecek olan görevi en iyi şekilde yapacağınızdan asla şüphemiz yoktur."



Konuşmanın ardından Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrenciler tarafından oluşturulan koro kahramanlık marşlarını seslendirdi.

Daha sonra Ankara Kulübü Derneği Çubuk Şubesi Seymen ekibi tarafından halk oyunu gösterileri sunuldu.



Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara, Ankara Vali Yardımcısı Fatih Ahmet Kurt ve Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan tarafından ödül verildi.

- Beypazarı

Beypazarı'ndaki kutlamalarda Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Baha Tekin ve beraberindeki öğrenciler Atatürk Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti.

Törene CHP ilçe Başkanı Ali Uysal, MHP İlçe Başkanı Hamdi Ayanoğlu, İYİ Parti İlçe Başkanı Adem Başaran, Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Nuri Arcaklıoğlu ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kutlamaların sonunda etkinliğe katılanlar hep birlikte Gençlik Marşı'nı söyledi.



