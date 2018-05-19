KONYA (AA) - Konya'nın Yalıhüyük ve Akşehir ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Tören Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizamettin Doğan'ın çelenk bırakmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törene, Yalıhüyük Anadolu Lisesi'nde devam edildi.

Etkinliğe, İlçe Kaymakamı Yakup Güven, Belediye Başkanı Hasan Koçer ve çok sayıda kişi katıldı.

- Akşehir

Tören Cumhuriyet Meydanı'nda Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Etkinlik Akşehir Şehit Selçuk Özer Anadolu Lisesi'nde devam etti. Burada öğrenciler halk oyunları ve spor gösterileri düzenledi.

Gösterilerin ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Törene Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.