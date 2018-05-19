KIRIKKALE (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Bahşili ve Yahşihan ilçelerinde törenlerle kutlandı.



Bahşili'deki tören, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Şakir Gündoğmuş, günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Halk oyunları ve sporcuların gösterilerinin yer aldığı tören, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sürdü.

Törene, Kaymakam Zikri Şahin, Belediye Başkanı İbrahim Uyar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Yahşihan

Kutlamalar, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ali Yıldırım'ın Kaymakamlık önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.



Yenişehir Spor Kompleksi'nde devam eden tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.



Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu ve gösterilerin sergilendiği törende, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri dağıtıldı.

Törene, Mühimmat Ana Depo Komutanı Bakım Albay Ahmet Demir, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Emniyet Müdürü Erdal Akkuş, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Abdulkadir Gündoğan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.