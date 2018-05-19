BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bursa'daki törenler, Heykel'deki Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin'in çelenk sunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Okunan İstiklal Marşı, bir grup genç tarafından işaret diliyle aktarıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin, yaptığı konuşmada, Türk gençliğine armağan edilen 19 Mayıs'ı en iyi şekilde gelecek nesillere aktarmanın herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi.



Türk gençliğinin Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacağını dile getiren Şahin, "19 Mayıs ruhunu anlamak, çok önemli." dedi.

Daha sonra öğrencilerin oluşturduğu kortej, bando takımı eşliğinde Tophane Saltanat Kapısı'ndan Heykel'deki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Karagöz Halk Dansları Topluluğu tarafından gösteriler sunuldu, şiirler okundu, karate ve güreş takımı şov yaptı.

- Eskişehir

Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törende Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, iki öğrenci eşliğinde Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı, İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Spor Salonu'nda devam eden kutlamalara Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Erdemir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.



Konuşmaların ardından gençlik koşusunda dereceye giren öğrencilere ve uluslararası şampiyonalarda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ve gençlik adına konuşma yapılmasından sonra tören, spor ve halk oyunları gösterileriyle sona erdi.

- Çanakkale

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Alp, yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının, milletin varlığını güçlendiren, umutları canlandıran ve istiklal mücadelesini fiilen başlatan bir adım olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Meydanı, İnönü ve Piri Reis Caddesi'nden Kordon Boyu'na kadar "bayrak yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Törene Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan ile çok sayıda öğrenci katıldı.



- Balıkesir

Garın önünde toplanan vatandaşlar, dev Türk bayrağı ile Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kurtdereli Spor Salonu'nda devam eden törende konuşan Arıcıoğlu, 19 Mayıs kurtuluş meşalesinin Samsun'da yakıldığını hatırlattı.

Arıcıoğlu, 19 Mayıs'ın aziz milletin kutlu mücadelesinin başlangıcı olduğunu belirterek, "19 Mayıs, Türk milli kurtuluş hareketinin doğuşu ve büyük bağımsızlık yürüyüşünün adıdır." dedi.

Başarılı sporculara ödüller verilmesinin ardından çeşitli spor gösterileri sunuldu.

Törene Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan ile vatandaşlar katıldı.

- Kütahya

Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Ölçen, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in teminatı gençlere güvendiklerini dile getirerek, "Bu ülkenin geleceği gençler üzerinden yükselecek. Gençliğe güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Dumlupınar Spor Salonu'nda devam eden törende halk oyunları, mehter ve spor gösterileri yapıldı.

- Bilecik

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Yıldız, törende yaptığı konuşmada, milli mücadelenin başladığı 19 Mayıs'ın her yıl Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlandığını söyledi.

19 Mayıs'ın Türk milletinin haksızlığa, zulme, işgale karşı topyekun başlattığı harekatın, milli mücadelenin, milli direnişin ilk kıvılcımının başlangıcı olduğunu anlatan Yıldız, "Gençliğe yapılan yatırımın geleceğimize yapılan yatırım olduğu inancındayız. Bir milletin en büyük gücü iyi yetişmiş, her şeyin bilincinde ve donanımlı gençliğidir." dedi.

Kutlamalar çerçevesinde halk oyunları, jimnastik, karate, tekvando ve judo gösterileri sunuldu.

Tören, Vali Tahir Büyükakın ve beraberindekilerin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde sportif faaliyetlerde başarı gösteren sporculara hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.

- Yalova

15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Kaplan, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir gurur ve sevinçle kutladıklarını dile getirdi.

Tören, bir öğrencinin konuşmasının ardından günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasıyla devam etti.

Uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporculara Yalova Valisi Tuğba Yılmaz ve AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel tarafından plaket takdim edildi.

Tören, halk oyunları gösterisi ve Gençlik Merkezi'nin hazırladığı resim sergisinin açılmasıyla son buldu.