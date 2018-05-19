NEVŞEHİR/YOZGAT/SİVAS (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Nevşehir, Yozgat ve Sivas'ta düzenlenen törenlerle kutlandı.

Nevşehir'de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalar, Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda devam etti.

Programda jimnastik ve tekvando takımları gösteri sundu.

Ünlüer, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın uluslarının geleceklerini ellerinde tutan gençlere hediye edilen tek bayram olduğunu belirterek, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk'ün zaferle biten mücadelesinin başlangıcıdır." dedi.

Kutlamalar, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Programda, halk oyunları gösterisi ve öğrencilerin müzikli sahne performansı, İsrail'in Filistin'de yaptığı katliam nedeniyle iptal edildi.

Törene, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Atilla Seçen, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Yozgat

Yozgat'ta kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.



Daha sonra Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda devam eden törende konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı özgürlük hareketi bütün yurda yayılmış, milletimizin, azim ve cesaretiyle milli mücadele sonunda zaferle taçlandırılmıştır." dedi.

Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından halk oyunları, judo, tekvando, jimnastik ve okçuluk gösterileri yapıldı.



Program sonunda Vali Kemal Yurtnaç, sporcuları ve kutlama programında yer alan görevlileri kutladı.



Törene, Yurtnaç'ın yanı sıra Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Sivas

Sivas'ta kutlamalar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen gençlik yürüyüşüyle başladı.

Dört İşletme Kavşağı'ndan başlayan yürüyüş, İnönü Bulvarı güzergahından devam ederek Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Yürüyüşe, Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalar, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde devam etti.

Kutlamalarda mehter takımı konser verdi. Öğrenciler ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Kutlamalar, karate, jimnastik, muay thai gösterileri ve halat çekme yarışının ardından sona erdi.