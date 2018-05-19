KONYA (AA) - Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Konya'da, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ömer Ersöz'ün Anıt Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başlayan etkinliklerde, çok sayıda öğrenci ve vatandaş, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde Kültür Park'a yürüdü.

Ersöz, burada yaptığı konuşmada, Türk milletine giydirilmek istenen esaret zincirinin kırılması için bir mücadele başlatıldığını söyledi.

Hedefleri olan Türkiye'de, dünyanın lider ülkeleri arasındaki yerini alması için üreten, araştıran ve teknolojiyi takip eden bireylere ihtiyaç duyulduğunu anlatan Ersöz, "Bizi biz yapan tarihimizi, kültürümüzü ve değerlerimizi de asla unutmamalıyız. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı da unutmamak gerekir. Bu millet, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı 98 yıl önce olduğu gibi karşı durmuştur." diye konuştu.

Şiirler ve günün önemini anlatan kompozisyonların okunmasının ardından öğrenciler gösteri sundu.

Etkinliğe Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Aksaray

Aksaray'da da törenler, 15 Temmuz Milli İdare Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Aksaray Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cüneyt Alkan, burada yaptığı konuşmada, Samsun'da yakılan özgürlük ateşinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla kısa sürede dalga dalga tüm yurda yayıldığını ifade ederek, "Bugünkü mevcudiyetimizi ve özgürlüğümüzü o günlere borçluyuz. Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız millet iradesidir. Bunun yaşatılması için hepimize özellikle de gençlere büyük görevler düşmektedir." dedi.

Halk oyunları ve Aksaray Üniversitesi Mehteran Takımı gösterisi ile devam eden törende, Aksaray Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü sporcuları ile öğrenciler gösteri sundu.

Tören, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.



Etkinliğe Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkan Vekili Süleyman Canbulut, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Akın, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Karaman

Karaman'da ise İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ali Osman Bebek'in Atatürk Parkı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başlayan etkinliklerde, çok sayıda öğrenci ve vatandaş, Kemal Kaynaş Stadyumu'ndan 15 Temmuz Aktekke Kent Meydanı'na yürüdü.

Meydan'da devam eden etkinliklerde judo ve halk oyunları gösterisi düzenlendi.

Tören, bayram dolasıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da törenler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Tortop'un Kocatepe Parkı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören Atatürk Spor Salonu'nda devam etti.

Tortop, burada yaptığı konuşmada 19 Mayıs'ın kurtuluş mücadelesinin ilk adımı olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından Afyonkarahisar Belediyesi Mehteran Takımı, Afyon Kocatepe Üniversitesi halk oyunları ekibi ve sporcular gösteri sundu. Törende yıl içinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ve milli sporculara ödülleri verildi.



Törene Vali Mustafa Tutulmaz, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel ve çok sayıda vatandaş katıldı.