KAYSERİ/KIRIKKALE/KIRŞEHİR/NİĞDE (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Niğde'de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Lise ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı törende, öğrenciler büyük Türk bayrağı açtı.

Kutlama programı daha sonra Atatürk Spor Kompleksi dış sahada devam etti.

Törende, halk oyunları, karate, kick boks, jimnastik ve bayrak gösterileri yapıldı. Ayrıca çeşitli spor branşlarında uluslararası derece elde eden gençlere ödülleri verildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, törende yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Eskici, 19 Mayıs 1919'un milli mücadelenin fiilen başladığı gün olduğunu kaydetti.

Programa, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün ve davetliler katıldı.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de, gençlik yürüyüşünün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Özdemir, 19 Mayıs'ın, 1071'de Malazgirt Ovası'nda şahlanan, 1453'te İstanbul'u fetheden, Çanakkale'de düşmana "Çanakkale geçilmez" dedirten, 1921'de Kurtuluş Savaşı'nı kazanan ruhun son halkası olduğunu söyledi.



Tören, halk oyunları ekibi ve sporcuların sunduğu gösterinin ardından son buldu.



Törene, Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar, il müdürleri, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

- Kırşehir

Kırşehir'de, Cacabey Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, meydandaki kutlama programıyla devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı, alanda kahramanlık marşları seslendirdi.



Genlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emre Aslan, törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919 tarihinin Türk milletinin tüm onur ve asaletiyle bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı olduğunu söyledi.



Binlerce şehit verilerek kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin gençlere emanet olduğunu vurgulayan Aslan, "Bugün vazgeçilmez güç kaynağımız olan milli iradenin yaşatılması için hepimize ve özellikle gençliğimize büyük görevler düşmektedir. Milli mücadeledeki direnç, birlik ve beraberliğin her zaman örnek alınarak aynı kararlılıkla sürdürülmesi ülkemizin daha da çok başarıya ulaşmasında en büyük etken olacaktır." dedi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından farklı spor branşlarında gösteri maçları yapıldı.



19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Törene, Kırşehir Vali Vekili Adnan Kayık, Kırşehir Belediye Başkan Vekili Emre Şahinci, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

- Niğde

Niğde'de öğrenciler, Derbent Meydanı'ndan Atatürk Anıtı'na kadar bando eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



5 Şubat Spor Salonu'nda devam eden kutlama programında, öğrenciler Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata'ya Cevabını okudu.

Halk oyunları, tekvando, jimnastik gösterileriyle devam eden tören, müsabakalarda dereceye giren gençlere ödül verilmesiyle sona erdi.



Törene, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Rifat Özkan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin ve çok sayıda vatandaş katıldı.