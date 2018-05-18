KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Milletvekili Salih Çetinkaya ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Çetinkaya, mesajında, Anadolu'nun işgal edildiği günlerde, 19 Mayıs 1919 tarihinin bağımsızlık ve özgürlüğü kendine temel hedef olarak belirlemiş büyük Türk milleti için tarihi bir gün olduğunu belirtti.

Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte kenetlenerek bağımsız ve hür yaşama isteğini dünyaya haykırdığını vurgulayan Çetinkaya, "Mücadele edecek silah ve cephaneden yoksun olunmasına karşın, yüreğindeki köklü inancı büyük kurtuluş mücadelesine yansıtan Türk milleti, işgalci kuvvetleri ülkesinden atmayı başarmıştır. Bu büyük mücadelenin temelinin atıldığı Samsun'da, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk halkının kazanılan Kurtuluş Savaşı, emperyalist güçlerin esareti altındaki nice milletlere de örnek oluşturmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle, gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

- Bahçeci'nin mesajı

Belediye Başkanı Bahçeci ise, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda, ilk ve en önemli adımın, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak, yüce Türk milletinin sonsuza kadar bağımsızlığı için kurtuluş meşalesini ateşlediğini belirtti.

Bağımsızlık mücadelesinin yıl dönümünde Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşku içinde, milletin tüm bireyleriyle kenetlenerek kutladıklarını aktaran Bahçeci, şunları kaydetti:

"Bugünün, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması ülkenin geleceği olan gençlerimizle bütünleşmemiz ve onlarla aynı coşkuyu paylaşarak, geleceğe daha umutla bakmamızı da sağlamaktadır. Bilgi çağı olarak nitelendirilen çağımızda, ülke kalkınmasını sağlayacak olan gençlerimizin, modern çağın gereklerine uygun olarak yetiştirilmesi için, bugünün yetişkinlerine düşen görev ve sorumlulukların bilincindeyiz. Gençlerimizin toplumumuzu derinden etkileyen tüm olumsuzluklardan uzak durmaları, ailesine ve ülkesine yararlı bireyler olarak yetişmeleri gerekmektedir. Türk milletinin tüm bireyleri, bu konuda gençlerimize güvenerek, geleceğe umutla bakmaktadır. Tüm Kırşehirli hemşehrilerimizin ve ülkemizin geleceği olan gençlerimizin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."