ANKARA (AA) - Ankara Valisi Ercan Topaca, "19 Mayıs 1919'da başlayan mücadelede milletimizin ortaya koyduğu cesaret, kararlılık, taşıdığı milli ruh, gösterdiği fedakarlık bugün de hepimize örnek olmakta ve çağdaş, bağımsız, güçlü bir ülke olma azmiyle ilerlediğimiz yolu aydınlatmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Topaca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin, bağımsızlık yolunda Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla birlik, beraberlik içinde ilk adımı attığı, kendi kaderini belirleyeceği İstiklal Savaşı'nı başlattığı gün olan 19 Mayıs'ın, geleceğin teminatı gençlerin bayramı olarak gurur ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

"19 Mayıs 1919'da başlayan mücadelede milletimizin ortaya koyduğu cesaret, kararlılık, taşıdığı milli ruh, gösterdiği fedakarlık bugün de hepimize örnek olmakta ve çağdaş, bağımsız, güçlü bir ülke olma azmiyle ilerlediğimiz yolu aydınlatmaya devam etmektedir." ifadelerini kullanan Topaca, bu yolda gençlere her türlü imkanı sunmaya, onların dünyayla rekabet edebilecek birikim ve güce sahip olması için gereken koşulları sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Topaca, gençlerin sağlığı, gücü, başarısı ve mutluluğuyla sağlam, huzurlu ve güvenli bir gelecek kurulabileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, size emanet edilen ülkemize her koşulda sahip çıkacağınıza, gerek tarihin gerekse içinde bulunduğumuz dönemin sizlere yüklediği misyonu gerçekleştirmek ve ülkemizi daha da büyütüp hedeflerine ulaştırmak için özveriyle çalışacağınıza yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle siz değerli gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarken, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."