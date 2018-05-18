ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Büyükerşen mesajında, bugün üzerinde onur ve güvenle yaşanılan bu vatanın ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasındaki ilk adım olan 19 Mayıs 1919'un 99'uncu yıl dönümünün kutlandığını kaydetti.

99 yıl önce bugün, Mustafa Kemal ve silah arkadaşları sarsılmaz bir kararlılık ve yıkılmaz bir iradeyle Anadolu'ya ayak bastıklarında güvendikleri tek şeyin halk olduğunu aktaran Büyükerşen, mesajında şunlara yer verdi:

"Halk, yorgun ve bitkindi. Birbiri ardına gelen savaşlarda yenilmiş ve tükenmişti. Var olan tek şey, Mustafa Kemal'in gözlerindeki ışıltıydı. O ışıltının aydınlattığı bu ülkenin insanları, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in kurulmasıyla sonuçlanan büyük bir direnişle, dünyanın tüm ezilen ve işal edilen ülkeleri için bağımsızlık örneği olacaktı. Bugün de Türk milleti olarak o inanca ve güce sahibiz.

Bu inanç ve güce sahip olduğumuz sürece, millet olarak üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk olmadığına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle laik Türkiye Cumhuriyeti ile parlamenter demokratik sistemi koruma kararlığı ve azminde olan ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, tüm gençlerimizi alınlarından öpüyorum."