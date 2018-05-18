ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Günay, mesajında, 19 Mayıs 1919 tarihinin Türkiye Cumhuriyeti için özgürlüğe ve bağımsızlığa giden yolda bir dönüm noktası olduğunu belirterek, söz konusu tarihin itilaf devletlerinin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün, milletçe büyük bir coşku ve sevinçle kutlanan bayram, Atatürk'ün gençlere emaneti ve armağanı, milli bilincin kuvvetlendiği ve birliktelik duygularının tazelendiği gün olduğunu kaydetti.

Geleceğin teminatı gençlerin bu günde sorumluluklarını hatırlaması gerektiğini ifade eden Günay, şunları bildirdi:

"Gençlerimiz, umudun ve güçlü Türkiye'nin tek güvencesidir. Gençler, 1919'dan 2071'e kadar uzanan tarih sahnesinin ana karakterleri, atılan her adımın, yapılan her yatırımın tek mirasçılarıdır. Gençler, bir üIkenin refahının güvencesidir. Bizler de gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz. Bir toplumu esaretten kurtaran bu tarihin emanetçisi olan siz gençler, ilim ve bilimden, gelenek ve göreneklerimizden beslenin, tarihimiz ve kültürümüzden güç alın, gelişmeleri takip edip yenilikçi olun, bugün olduğumuzdan daha ileriyi hedefleyen, geleceği tasarlayan lider bireyler olun, ülkemiz ve milletimiz için var gücünüzle çalışın."