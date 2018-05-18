ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karacan, mesajında, yaklaşık bir asır önce Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı Kurtuluş Savaşı'nın yıl dönümünü kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Milli mücadelenin başladığı gün olarak kaydedilen 19 Mayıs'ın tarihe altın harflerle yazıldığını ifade eden Karacan, mesajının devamında şunlara yer verdi:

"Bu günde asil milletimiz 'ya istiklal ya ölüm' parolasını kendilerine şiar edinmişlerdir. Hiçbir zaman esareti kabul etmemiş ve etmeyecek olan aziz milletimiz her dönemde ecdadının namusunu çiğnetmemiş ve çiğnetmeyecektir. Tarihte görüldüğü gibi cumhur, inandığı liderine, reisine sadakat ve güven ile bağlandığında tıpkı 19 Mayıs'ta, tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi zaferlere yürümüş ve yürümeye devam edecektir. Bugünü 'muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kandadır' diyerek ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştıracağına inandığı gençlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı en kalbi duygularımla kutluyorum."