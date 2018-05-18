KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Vali Vekili Adnan Kayık, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Kayık, mesajında, Büyük Önder Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki kahramanların 19 Mayıs 1919 tarihinde milli mücadeleyi başlattıkları tarihi günün yıl dönümünü kutlamanın gururu ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Ülkeyi işgal ederek, esaret altına almak isteyen güçlere karşı Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Türk milletinin, emsalsiz mücadele ile karşı koyduğunu vurgulayan Kayık, şunları kaydetti:

"Bir devlet kurmak ne kadar zor ve ağır bedeller ödemeyi gerektiriyor ise kurulan bu devleti yaşatmak ve yüceltmek de büyük bir gayret gerektirmektedir. Bu sebeple Atatürk, yeni kurulan devletin gelişmesinin ve yükselmesinin ancak milli ve manevi değerlerine bağlı, aklı ve vicdanı hür Türk gençlerinin varlığıyla mümkün olabileceğini görmüş ve ülkemizi her zaman inandığı ve güvendiği Türk gençliğine emanet etmiştir.

Biz yöneticiler olarak gençlerin en iyi şekilde yetişmesi, ileride her birinizin ülkemize başarılı hizmetler verebilmesi için üzerimize düşen görevi yapmaya, her türlü destek ve güvenceyi sizlere sunmaya devam edeceğiz. Başta bu günü anlamlı kılan, geleceğimizin teminatı değerli gençlerimiz olmak üzere milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere milli mücadelemizin bütün kahramanlarını minnet ve şükranla anıyorum."