KARAMAN (AA) - Karaman Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Yaman, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Yaman mesajında, geleceğin sahipleri gençlerin yarınların umut ve güneşi olacağını belirtti.

19 Mayıs'ın geçmişi, bugünü ve geleceği birbirine bağlayan en önemli dönüm noktası olduğunu ifade eden Yaman şunları kaydetti:

"Dünyadaki ilerleme yarışında ülkemizin en büyük güvencesi olan gençlerimizi, ne kadar eğitimli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı birer birey olarak yetiştirebilirsek, geleceğimiz de bir o kadar emin ellerde olacaktır. En doğru yatırımın insana ve gençlere yapılan yatırım olduğunu biliyoruz. Gençlerimiz ülkemizin ve yarınlarımızın teminatıdır.

Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak, en baştan gelen görev ve sorumluluğunuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gençlerimizin ve tüm halkımızın bayramını kutluyorum."



