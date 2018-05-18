SİVAS (AA) - Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiftçi, mesajında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vatanın bölünmez bütünlüğü yolunda 19 Mayıs'ta kurtuluş mücadelesi başlattığını belirtti.

Atatürk'ün bu önemli günü gençlere armağan ettiğini aktaran Çiftçi, "99 yıl önce Samsun'da başlatılan kurtuluş ateşi zamanla tüm yurdumuzu sarmış ve milletimizin azim ve kararlılığıyla vatanımız düşmanlardan temizlenmiştir. Vatanımızı koruyup kollamak ve muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak da siz gençlerimizin vazifesidir. Gençlerimiz, bu kutlu vazifeyi layıkıyla yerine getirecek güçte, azim ve kararlılıktadır. Aziz milletimizin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarken, bu uğurda hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.



