ANKARA (AA) - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, gençlerin, milli mücadele döneminde şehitler verilerek edinilen özgürlük, demokrasi ve cumhuriyet gibi kazanımların, ülkenin aydınlık geleceği için ne kadar önemli olduğunun bilincinde yetişmesi gerektiğini belirtti.

Kahveci, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile "Karadeniz'e" diyerek verdiği emirle milletin talihini değiştirdiğini kaydetti.

O dönemde vatan topraklarının yarı sömürge durumunda olduğunu ifade eden Kahveci, şu değerlendirmede bulundu:

"Türk evladının elinde, yüreğindeki vatan sevgisi ve iman gücü dışında hiçbir şeyi yoktu. Sonuna kadar mücadele ederek şehit olmayı her türlü esarete tercih eden Türk milleti, Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla yanan bağımsızlık ateşiyle ayaklandı. Dolayısıyla Atatürk'ün 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan başlayan yolculuğu Türk milleti için kurtuluş döneminin başlangıcı oldu. Milli mücadelenin resmen başlatıldığı tarih olan 19 Mayıs 1919'da, yüreği bağımsızlık sevdasıyla çarpan bir milletin önünde hiçbir gücün duramayacağı dünyaya gösterildi."

Kahveci, cesareti ile yedi düvele meydan okuyan Türk milletinin, Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde şiirlere, hikayelere konu olan büyük kahramanlıklara imza attığını belirtti.

Yüzyıldır bu topraklara kendilerini feda eden şehitler sayesinde milletin kimseye kulluk yapmadan, özgürce ve onuruyla yaşadığını bildiren Kahveci, şunları kaydetti:

"Türk gencinin o dönemde kanlar dökülerek elde edilmiş özgürlük, demokrasi ve cumhuriyet gibi kazanımların ülkemizin aydınlık geleceği için ne kadar önemli olduğunun bilincinde yetişmelidir. Onun içindir ki 19 Mayıs onlara armağan edilmiştir. Bugünün önemini yüreğinde hissetmesi, atalarının yaşattığı gururu ve kıvancı özünde görmesi Türk evladının birinci vazifesidir."

Gençler başta olmak üzere tüm Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Kahveci, Atatürk ve istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle andığını belirtti.







