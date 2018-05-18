KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Haktankaçmaz, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 99. yıl dönümünün onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Bugünün Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna öncülük eden Kurtuluş Savaşı'nın başlatıldığı gün olduğuna vurgu yapan Haktankaçmaz, şunları kaydetti:

"Samsun'dan başlatılan milli mücadele, Amasya'da milletin azim ve kararlılığını ilan etmiş, Erzurum'da vatanın parçalanamayacağını duyurmuş, Sivas'ta manda ve himayeyi reddederek Ankara'da Büyük Millet Meclisini kurmuştur.

Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, milletimizin kurtuluşunu ve devletimizin kuruluş mücadelesini en iyi şekilde öğrenip bundan dersler çıkarmalı, ülkesine ve milletine karşı sorumluluklarını bilen, idealleri yüksek, bilinçli bir nesil olarak yetişmelidir. Samsun'da başlattığı kurtuluş mücadelesiyle bizlere bu vatanı emanet eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Savaşımızın şehit ve gazilerini bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum."

