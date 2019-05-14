"19 Günde 1919 Kilometre Projesi"

KAYSERİ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak finanse edilen ve Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği üyelerinin katıldığı "100. Yılda İlk Adım'dan Kurtuluş'a Ata'nın İzinde 19 Günde 1919 Kilometre Pedallıyoruz Projesi"ne katılan bisikletçiler, Kayseri'ye ulaştı.

Türkiye Muharip Gaziler ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneklerini ziyaret eden grup adına gazetecilere açıklamada bulunan proje koordinatörü Tanju Subaşı, Milli Mücadele'nin 100. yılında Samsunlu bisikletçiler olarak böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının izlediği "Ata yolunu" bisikletleriyle takip ettiklerini anlatan Subaşı, şöyle konuştu:

"Projemiz, Samsun İlkadım'dan başladı. Kayseri'den Nevşehir'e geçeceğiz. Şereflikoçhisar'dan Ankara'ya ulaşacağız. Gittiğimiz yerlerde kongre ve genelge binalarını, Milli Mücadele müzelerini, Atatürk ve arkadaşlarının konakladıkları binaları, Bakanlığımızın il müdürlüklerini, gençlik merkezlerini, şehit ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Yolculuğumuzun 16. günündeyiz, bin 450 kilometreyi geride bıraktık. 500 kilometre yolumuz kaldı. Yolculuğumuz keyifli geçiyor, insanlar bizi çok güzel karşılıyor."

Subaşı, bisiklet grubunun içinde doktor, öğretmen, mühendis, imam gibi farklı meslek grubundan kişilerin yer aldığını dile getirdi.

Bu organizasyona katılmak için yıllık iznini kullananlar olduğunu ifade eden Subaşı, "Özel sektörden arkadaşlarımız var, memur arkadaşlarımız görevlendirme ile aldık. Buraya katıldıkları için bu yaz yıllık izne çıkamayacaklar var. Bu tur manevi değeri yüksek olan bir tur." diye konuştu.







