19 Eylül Gaziler Günü kutlanıyor

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.



Şehitlik Parkı'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Atilla Seçen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende konuşan Nevşehir Vatan Şehitleri ve Malul Gazileri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi, 19 Eylül'ün Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında Türk milletinin kahramanlığının taçlandığı bir gün olduğunu belirtti.

Çiftçi, "Kahraman Türk ordusu, dünyanın en uzun ve en kanlı muharebelerinden biri olan Sakarya Meydan Muharebesi ile, sömürgecilerin maşası olarak Anadolu içlerine kadar ilerleyen, işgalci Yunan ordusunu Polatlı önlerinde durdurmayı başararak, tarihinin en büyük yenilgisini yaşattı ve bozguna uğrattı. Bu millet küllerinden doğdu, günümüz kutlu olsun." dedi.

Programın ardından şehit ve gaziler için Tüfekçi Camisi'nde mevlit okutuldu.

Etkinliklere, Vali Aktaş, Belediye Başkanı Seçen, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve vatandaşlar katıldı.