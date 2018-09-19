19 Eylül Gaziler Günü kutlanıyor

YOZGAT (AA) - 19 Eylül Gaziler Günü Yozgat'ın Sarıkaya ve Sorgun ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.



Sarıkaya Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Yasin Özcan, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ve Sarıkaya Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Yakup Ergen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulduktan sonra, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yakup Ergen, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.



Törenin ardından, Kaymakam Yasin Özcan, kaymakamlık toplantı salonunda şehit ve gazi yakınlarıyla sohbet etti.



Programdan sonra Kaymakam Özcan, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Cumhuriyet Savcısı Süleyman Deveci, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yuşa Kılınç, Beytüşşebap kırsalında 2016 yılında terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ayaklarını ve sol elini kaybederek gazi olan Jandarma Komando Uzman Onbaşı Ahmet Duygu'yu Ramadanlı köyündeki evinde ziyaret etti.



Program sonunda şehit aileleri, gazi ve gazi ailelerine öğle yemeği ikramında bulunuldu.

- Sorgun

Sorgun ilçesindeki törende de Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı, okundu. Ardından Jandarma Astsubay Üstçavuş Şamil Kaçar, günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı.



Gaziler adına konuşan Gazi Ömer Güran da 19 Eylül Gaziler Günü'nün savaş meydanlarında canını ortaya koyarak vatanına milletine hizmet eden gazilerin şeref günü olduğunu belirtti.



Törene, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Caner Çakmak, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sapmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

