19 Eylül Gaziler Günü kutlanıyor

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Üsteğmen İlker Cansu, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Törene, Yahşihan Kaymakam Vekili Zikri Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uluyurt, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Şahin ve beraberindekiler, daha sonra Yahşihan Mezarlığı'nda şehit mezarlarına karanfil bırakarak dua etti.



