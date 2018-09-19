19 Eylül Gaziler Günü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Gaziler Günü dolayısıyla Muharip Gaziler ve Malul Gaziler Derneklerinin Kırşehir şubelerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın, kent merkezindeki dernek binalarında Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kemal Parlak ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Bahattin Kaya ve dernek üyeleriyle görüştü.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Akın, gazilerin gününü kutladı.

Ziyaretinin ardından konuşan Vali Akın, şehitlik ve gazilik makamlarının Türk milleti için şereflerin en yücesi olduğunu vurguladı.

Türk yurdunun vatan haline dönüşmesinde şehit ve gazilerin canları pahasına ulvi bir mücadele verdiğini aktaran Akın, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı’nda cepheden cepheye koşan, ülkemizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güveni için mücadele eden gazilerimiz, gösterdikleri cesaret ve fedakarlıkla milletimizin nezdinde müstesna bir yere sahiptir. Milletçe onlarla ne kadar iftihar etsek azdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi, şükran ve minnetle yad ediyor, Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olan tüm gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum."

Vali Akın ve beraberindekiler, ziyaretlerin ardından, kentte bir otelde Gaziler Günü kapsamında düzenlenen yemeğe katıldı.