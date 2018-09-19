BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya ve Yalova'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bursa'daki tören, Vali İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Osman Ak ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şube Başkanı Muzaffer Uyar, burada yaptığı konuşmada, 19 Eylül'ün Gaziler Günü olarak kutlanmasının devletin gazilere verdiği önemin, onlara duyduğu minnet ve şükran duygularının göstergesi olduğunu söyledi.

Uyar, 19 Eylül'ün başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerin cesaret ve fedakarlığının taçlandığı bir gün olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Başkomutanımız idaresindeki kahraman Türk ordusu, düşman ordularını savaş meydanından kaçmaya mecbur bırakmıştır. Anadolu çetin bir coğrafyadır ve Türk insanına burası uzun yıllardır vatan kılınmıştır. Bugün biliyoruz ki birlik ve beraberliğimize daha çok ihtiyacımız var. Dün olduğu gibi bugün de düşmanlarımız, gerek içte gerekse dışta vatanımızı parçalamaya, bağımsızlığımızı yok etmeye çalışmaktadırlar. Toprağımızın bir daha istila edilmesine, birlik ve beraberliğimizin bozulmasına ne biz ne de bizden sonraki nesiller asla müsaade etmeyeceğiz."

Törenin ardından Vali Küçük ve beraberindekiler, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesinin Odunluk Mahallesi'ndeki binasını ziyaret etti, gazi ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

- Eskişehir

Eskişehir Vilayet Meydanı'ndaki tören de Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ertuğrul Özkütük, burada yaptığı konuşmada, 19 Eylül'ün, vatanın bağımsızlığı ve bekası uğrunda muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyan fedakar ve kahraman gazilerin şeref ve kahramanlık günü olduğunu vurguladı.

Milli mücadele döneminde ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde milleti, bayrağı, vatanı ve devleti için şehit düşenlere ve gazilere çok şey borçlu olunduğunu anlatan Özkütük, "Onları asla unutmamalı ve unutturmamalıyız. Topraklarımızın bir daha istila edilmesine, hürriyet ve bağımsızlığımıza göz dikilmesine ne biz ne de bizden sonraki nesiller hiçbir zaman müsaade etmeyecektir. Kan dökülerek vatan olan topraklar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır." diye konuştu.

Törene, Vali Özdemir Çakacak, Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Emre Genç, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve gaziler katıldı.

- Kütahya

Kütahya Zafer Meydanı'ndaki törende ise Vali Ahmet Hamdi Nayir, Garnizon Komutanı Necati Gündüz, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.



Buradaki törenin ardından gazi dernekleri, Vali Nayir'i makamında ziyaret etti.



Vali Nayir, burada yaptığı konuşmada, gazilerin vatan ve değerler için canlarını vermeye hazır olan kişiler olduğunu söyledi.

Gazilerin Atatürk'e verilen unvanı taşıdıklarını dile getiren Nayir, "19 Eylül'de Gazi Mustafa Kemal'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hem mareşallik hem de gazilik unvanı verilmiştir. Dolayısıyla sizler de bu unvanı taşıyorsunuz. Bu da sizler için ayrı bir onur vesilesi. Bu vesileyle tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra protokol üyeleri de gazi derneklerini ziyaret etti.

- Çanakkale

Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Vali Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Muharip Gaziler Derneği Başkanı ve Kıbrıs gazisi emekli astsubay Necdet Erdinç katıldı.

Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Tavlı ve Tuğamiral Uça, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu.

Törenin ardından katılımcılar gaziler ile hatıra fotoğraf çektirdi.

- Yalova

Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Deniz Öğretmen Albay Hayrullah Şahin tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Ardından Yalova Anadolu Lisesi öğrencilerinden Samet Akçay 'Yaşasın Kahraman Gazi' adlı şiiri okudu.

Muharip Gaziler Derneği Yalova Şube Başkanı Şakir Güner, törende yaptığı konuşmada, 19 Eylül gününün Türk kahramanlığının cesaret ve fedakarlığının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taçlandığı bir gün olduğunu söyledi.

Gazilere seslenen Güner, "Sizler şehitlerimiz ile birlikte Cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız." dedi.

Törene, Vali Tuğba Yılmaz, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, Belediye Başkanı Vefa Salman, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık da katıldı.