SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ve Suşehri ilçelerinde, 19 Eylül Gaziler Günü törenlerle kutlandı.

Hafik Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Hafik Kaymakam Vekili Rahmi Bulut ve Belediye Başkanı Mitat İlhan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Astsubay Çavuş Ali Kulaksız, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Kulaksız, konuşmasında, "Bugün, asil Türk milletinin bağımsızlığını ve kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünü korumak için, üstün bir cesaret ve feragat ile canları pahasına mücadele eden kahraman gazilerimizin şeref ve şan günüdür." dedi.

Daha sonra ilçe protokolü, şehit ve gazi ailelerine ziyaretlerde bulundu.

Hafik Hacı İzzet Örnek Merkez Cami'nde de şehitler için mevlit okutuldu.





- Suşehri

Suşehri Hükümet Konağı önünde düzenlenen programda ise İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ve Belediye Başkan Vekili Mustafa İnan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Askerlik Şube Başkanlığında görevli Personel Asteğmen Ali Meşe yaptı. Şehitlik makamı ve gaziliğin önemine vurgu yapan Meşe, "Gazilik vatana ve millete hesapsız ve bedelsiz bir sevda ile bağlanmanın cesaretle perçinleşmiş halidir. Gazilik, şehitlik mertebesinin şahidi. Vatanın tapusu ve Cumhuriyetimizin yapı taşıdır." dedi.



Gazileri makamında kabul eden Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ise bir süre sohbet ederek, Gaziler Günü'nü kutladı.

Şehitlik ve gaziliğin önemini anlatan Uzunoğlu, şunları kaydetti:

"Tarihin her döneminde tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymıştır. Şehit ve gazilerimizin göstermiş olduğu vatan sevgisi, her türlü takdirin üzerinde, minnet ve şükran duygularını hak etmektedir. Vatanımızın selameti ve bekası için gazi olmuş, şehitlik mertebesine erişmiş kahraman vatan evlatları, aziz milletimizin gönlünde ve dualarında daima yaşayacaktır. Bizler de vatanı, milleti, bayrağı için canları pahasına savaşan şehit ve gazilerimizin aziz emanetlerine sonsuza kadar sahip çıkacağız."