SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla, Ulaş ve Zara ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü törenlerle kutlandı.

Şarkışla ilçesindeki Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunması, İstiklal Marşı'nın okunması ve günün anlam ve önemini belirten bir konuşmanın yapılmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Törene, Cemel Belde Belediye Başkanı Hakverdi Bulut, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Osman Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Uludağ, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Özkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve gaziler katıldı.

- Ulaş

Ulaş ilçesinde Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan ve Belediye Başkanı İsrafil Göçgün'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla devam eden etkinlikte, öğrenciler şiir okudu.

Daha sonra Yıldızhan, gazileri kabulünde yaptığı konuşmada, "Vatanın bölünmez bütünlüğü için büyük fedakarlıklar sergilediniz. Büyük devlet olma yolunda ülkeler arası harekatlara katıldınız. Türk halkı sizlere minnettardır, sizlere sonsuz şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Törene, İlçe Jandarma Bölük komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Hacı Bilen, gaziler, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

- Zara

Zara ilçesindeki etkinlikler, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Kaymakam Vekili Mehmet Sayın ve Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, gazilerle bir araya gelerek günlerini tebrik etti.

Sayın, konuşmasında "Bugün rahat yaşıyorsak, bu durumu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Türk Milleti olarak her dönem hudutlarda, savaş meydanlarında şehit vererek, gazi olarak vatan müdafaası gerçekleştirmiştir." ifadelerini kullandı.

Programa ilçe protokolü ve gaziler katıldı.