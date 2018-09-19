ANKARA (AA) - AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar, huzurevinde yaşayan Kore Gazisi Aziz Güleri ziyaret etti.

AK Partili Acar, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Kızılcahamam Huzurevi'nde kalan Kore Gazisi Aziz Güler ve huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Gazilerin ülkenin bağımsızlığında etkin rol üstlendiklerini anlatan Acar, "Şehitlerimiz, gazilerimiz olmasaydı, milletimiz meydanlara inmeseydi ülkemiz bugün çevremizdeki bazı ülkeler gibi bir kaos içinde olurdu." dedi.

Huzurevi Müdürü Tuğba Avcı da ziyaretten dolayı Acar ve teşkilat üyelerine teşekkür etti.



