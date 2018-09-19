KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir, Seydişehir, Halkapınar, Bozkır, Hüyük ve Yunak ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Beyşehir ilçesi Anıt Meydanı'nda gerçekleştirilen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasıyla devam eden program günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ile sona erdi.

Programa, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkan Vekili Halim Gümüşel, gaziler ve şehit yakınları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

- Seydişehir

Seydişehir ilçesindeki tören Atatürk Anıtı'na çelenk koyulması saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Askerlik Şube Başkanlığı Personel Üst Çavuş Murat Tuna, günün anlam ve önemini içeren bir konuşma yaptı. Öğrencilerin şiirler okumasının ardından topluca şehitlik ziyareti yapıldı.

Törene, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkan Vekili Mevlüt Güray, Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, muharip gazileri, askerler ve vatandaşlar katıldı.



- Halkapınar

Halkapınar'da Hükmet Konağı önünde düzenlenen tören, Atatürk Büstüne çelenk koyulmasıyla başladı.

Öğrencilerin şiir okuduğu program Halkapınar İlçe Jandarma Komutanlığın'da devam etti.

Törene, Ereğli Kaymakamı Halkapınar Kaymakam Vekili Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkan Vekili Bülent Ersüllü, daire amirleri, subay, astsubay ve gaziler katıldı.



- Hüyük

Hüyük ilçesi Anıt Alanı'ndaki tören İstiklal Marşı'nın okunması ve Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalar ve şiirlerin okunmasının ardından buradaki program sona erdi.

Anma programına Hüyük İlçe Kaymakam Vekili Yusuf Özdemir, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Şahin, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Bozkır

Bozkır ilçesi Bozkır Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen tören Atatürk Anıtı'na çelenk koyulması, İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.



Öğrencilerin okuduğu şiirlerle devam eden tören, protokol üyeleri ve gazilere ikramda bulunulmasının ardından sona erdi.

- Yunak

Yunak İlçesi Hükümet Konağı Meydanı'nda düzenlenen törene Yunak Kaymakam Vekili Mehmet İlidi ve Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Coşkun, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.



Tören, İstiklal Marşı'nın okunması, saygı duruşunda bulunulması ve Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasıyla başladı.



Günün anlam ve önemine yönelik yapılan konuşmaların ardından tören sona erdi.





