KONYA (AA) - Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.



Konya Anıt Meydanı'nda düzenlenen törene Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bazı milletvekilleri ile gaziler katıldı.

Vali Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Altay ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şube Başkanı Mustafa Buğur tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Mustafa Buğur, şiir okudu.

- Aksaray

Aksaray'da da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Mustafa Dağ'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile ile devam eden törende, öğrenciler şiirler okudu.

Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Dağ, törende yaptığı konuşmada, "Savaş alanlarında kazanılmış rütbelerin en büyüğü şehitliktir, ikincisi ise gaziliktir." dedi.

- Karaman

Karaman'da Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törende Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şube Başkanı Behiç Baş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Törene, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, askeri erkan, gaziler ile vatandaşlar da katıldı.

Vali Meral ve beraberindekiler törenin ardından, Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi ile Karaman Şehit Aileleri Derneğini ziyaret etti.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Kocatepe Parkı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Türkiye Muharip Gaziler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Yusuf Aytaç Hürkal, törende yaptığı konuşmada, Gaziler Günü'nün düşmana, terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden güvenlik güçleri için büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'ye karşı yapılan plan ve kurulan tuzakların vatansever Türk insanınca bozulmaya devam edeceğini vurgulayan Hürkal, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.



Törene, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, bazı milletvekilleri, gaziler ve gazi yakınları katıldı.

Vali Tutulmaz ve protokol üyeleri, Afyonkarahisar Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti.