SİVAS (AA) - Sivas'ta, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Burada konuşan Sivas Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı, Gaziler Günü'nü kutlamanın gururu ve heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

Şehitlere ve ebediyete intikal eden gazilere Allah'tan rahmet dileyen Ahıskalı, hayatta olan gazilere ise sağlıklı ve uzun ömürler temenni etti.

Sivas Valisi Davut Gül, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve diğer il protokolü, daha sonra Yukarı Tekke Mezarlığında bulunan şehitlikleri ve gazilerin mezarlarını ziyaret ederek dua okudu.