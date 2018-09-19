19 Eylül Gaziler Günü

NİĞDE (AA) - Niğde'de, Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Niğde Şubesi Başkanı Ramazan Yıldız, törende yaptığı konuşmada, gaziliğin vatan sevgisinin bir sembolü olduğunu belirterek, "Şehit ve gazi toprağı vatan, insanı ulus yapan değerlerdir. Vatanın bölünmez bütünlüğü için her şeyi göze alan gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi gezildi.

Törene, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Baro Başkanı Hüseyin Demirbilek, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir ve sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile askeri erkan, gazi ve şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı.