KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşili ve Karakeçili ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Kaymakam Zikri Şahin, Belediye Başkanı Yardımcısı Mustafa Öktem, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Buradaki törenin ardından şehit Mikail Dönmez'in mezarı ziyaret edilerek dua edildi.

- Karakeçili

Karakeçili ilçesinde Atatürk ve Türk Büyükleri Anıtı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Astsubay Abdullah Özcan, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Törene, Kaymakam Kemal Sefa Gökmenoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Gökmenoğlu ve beraberindekiler daha sonra 15 Temmuz Şehitleri Alparslan Yazıcı ve Volkan Pilavcı'nın kabirlerini ziyaret ederek dua etti.