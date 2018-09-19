YOZGAT (AA) - Yozgat'ta, 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Şehit Aileleri Dernek Başkanı Nedim Elmalı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Yozgat İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Teğmen İzzet Göreli, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Göreli, Türk milletinin, Anadolu’da, Kıbrıs’ta, Kore’de daha nice topraklarda canlarını hiçe sayarak, vatan, millet, bayrak aşkıyla tarihinde bir çok savaşa girerek yüzünün akıyla çıktığını ifade etti.

Göreli, "Dün olduğu gibi bugün de aynı inançla bu aziz vatanı birliği ve bölünmezliğine, ulusal değerlerine saldıranlara karşı her zaman kanımızı akıtmaya, canımızı feda etmeye hazırız. Bizim için vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kavram olamaz." diye konuştu.

Öğrencilerin şiir okumasının ardından protokol üyeleri, Yozgat Şehit Alileri Derneğini ziyaret etti.

Burada konuşan Vali Yurtnaç, toplum olarak şehit ve gazilere sahip çıkacaklarını söyledi.

Yurtnaç, "Yozgatlı her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanındadır. Onların toplum da ayrı bir yerleri vardır. Bizler de elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz. Şehit ailelerinin ve gazilerimizin rahat edeceği, mutlu olacağı ortamı sağlamak için hep birlikte çalışıyoruz. Katlandıkları zorluklar dünya düşüncesi ile söylenemez, ifade edilemez. Nihayetinde tabi Cenabı Hakk'ın takdiridir. Biz kullar olarak buna itaat etmek, kabul etmek durumundayız. Tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize de sağlıklı ve sıhhatli bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.