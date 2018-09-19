SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Vakfı Okulları 6. sınıf öğrencileri, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Sivas Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, milli değerlerin tanıtılması ve yaşatılması konusundaki hassasiyeti artırmak için 6. sınıf öğrencilerine yönelik programlar düzenledi.

Program kapsamında öğrenciler Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hayrunnisa Hayta ve İngilizce Öğretmeni Yavuz Karadağ nezaretinde ilk önce Sivas Muharip Gaziler Derneği'ni ardından da Şehitler Müze'sini ziyaret etti.

Sivas Muharip Gaziler Derneği'nde gazilerle bir araya gelen öğrencilere, gazilik ve şehitlik kavramları anlatıldı.

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mustafa Hızal, çocukların milli ve manevi değerlere bağlı olarak yetiştirilmesinde okullara ve öğretmenlere büyük sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

Sivas Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı da öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Dernek ziyaretinin ardından öğrenciler Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Şehitler Müzesi'ni gezdi. Şehitlerin kişisel eşyalarının, mektuplarının, askeri malzemelerinin bulunduğu müzeyi gezen öğrenciler anı defterine duygularını yazdı. Son olarak şehit mezarlarını ziyaret eden öğrenciler, kabirlere karanfil bırakarak dua etti.



