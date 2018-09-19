19 Eylül Gaziler Günü

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yüzbaşı Şafak Sezen, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Kırıkkale Şehitliği'nde devam eden program da Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Saygı atışının ardından Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, şeref defterini imzaladı.

Vali Haktankaçmaz ve beraberindekiler, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.